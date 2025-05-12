В Киеве во время тушения пожара в квартире спасены кот и собака: появились щемящие фото

Котик испуганный, но живой / © Управление ГСЧС Киева

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В Киеве во время тушения пожара в квартире пожарные спасли кота и собаку.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«11 мая в 17:57 поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по улице Вышгородской, что в Подольском районе города. Пожар произошел в квартире на седьмом этаже жилой многоэтажки. В ходе тушения пожарные вынесли из квартиры кота и собаку и, оказав животным неотложную помощь, передали владельцам», — говорится в сообщении.

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В результате пожара один человек обратился к медикам, предварительно с острой реакцией на стресс.

Спасенная собака / © Управление ГСЧС Киева

Спасенная женщина / © Управление ГСЧС Киева

Пожарный приводит в чувство спасенную собачку / © Управление ГСЧС Киева

Пожарный приводит в чувство спасенного котика / © Управление ГСЧС Киева

Котик испуганный, но живой / © Управление ГСЧС Киева

Пожарные ищут животных в квартире / © Управление ГСЧС Киева

Пожар в квартире на Подоле / © Управление ГСЧС Киева

В 18:34 пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.

В 18:34 пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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Напомним, в Киеве в ночь на 25 апреля на месте российского удара по жилому дому чрезвычайники нашли и спасли двух котиков.