В Киеве во время тревоги ТЦК и полиция перекрыли Броварской проспект

Киев – под атакой дронов

В Киеве продолжается воздушная тревога — столицу атакуют ракеты и ударные дроны.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua, сейчас на Броварском проспекте образовалась пробка из-за проверки полиции и ТЦК. Однако проверяют выборочно.

Атака по Киеву 16 марта — последние новости

Российские ударные и ракеты с самого утра атакуют Киев. Взрывы раздались в ряде районов города.

Ситуация в районах:

В Соломенском районе части вражеского БпЛА упали на открытой местности

В Святошинском районе обломки упали на нежилой территории, горит трава

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитого БпЛА рухнули в центре Киева.

«В самом центре столицы рухнули обломки. Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается», — написал он и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что войска России пытаются нанести удар по критической инфраструктуре Киева.