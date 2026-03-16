В Киеве во время тревоги ТЦК и полиция перекрыли Броварской проспект
На Броварском проспекте образовалась немалая пробка.
В Киеве продолжается воздушная тревога — столицу атакуют ракеты и ударные дроны.
Как сообщает корреспондент ТСН.ua, сейчас на Броварском проспекте образовалась пробка из-за проверки полиции и ТЦК. Однако проверяют выборочно.
Атака по Киеву 16 марта — последние новости
Российские ударные и ракеты с самого утра атакуют Киев. Взрывы раздались в ряде районов города.
Ситуация в районах:
В Соломенском районе части вражеского БпЛА упали на открытой местности
В Святошинском районе обломки упали на нежилой территории, горит трава
Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитого БпЛА рухнули в центре Киева.
«В самом центре столицы рухнули обломки. Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается», — написал он и призвал горожан оставаться в укрытиях.
Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что войска России пытаются нанести удар по критической инфраструктуре Киева.