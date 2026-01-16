- Дата публикации
В Киеве во время тревоги сработали силы ПВО: что известно
В столице работали силы противовоздушной обороны.
Утром пятницы, 16 января, в Киеве объявлена продолжавшаяся семь минут воздушная тревога. Сработало ПВО. Предварительная тревога в столице продолжалась с 23:53 до 00:10.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА и Воздушные силы.
«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно пройти до укрытия гражданской защиты», — отметили местные власти.
Военные предупреждали о беспилотнике, который двигается с Черниговщины в направлении Киевщины.
«БпЛА в направлении Киева», — позже отметили ПС.
В то же время мониторинговые каналы информируют о реактивном дроне.
Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в столице работали силы ПВО по российским БпЛА.
Напомним, в Киеве в течение последних дней по несколько раз в сутки раздаются сирены. Россия атакует столицу «Шахедами» днем, когда на улицах было много людей, вынужденных срочно идти к укрытиям. Военный эксперт Игорь Романенко называет это «наращиванием усилий» и не исключает, что среди дронов находились разведчики.