В Киеве во время тревоги сработали силы ПВО: что известно

Люди в метро Киев. / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

Утром пятницы, 16 января, в Киеве объявлена продолжавшаяся семь минут воздушная тревога. Сработало ПВО. Предварительная тревога в столице продолжалась с 23:53 до 00:10.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА и Воздушные силы.

«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно пройти до укрытия гражданской защиты», — отметили местные власти.

Военные предупреждали о беспилотнике, который двигается с Черниговщины в направлении Киевщины.

«БпЛА в направлении Киева», — позже отметили ПС.

В то же время мониторинговые каналы информируют о реактивном дроне.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в столице работали силы ПВО по российским БпЛА.

Напомним, в Киеве в течение последних дней по несколько раз в сутки раздаются сирены. Россия атакует столицу «Шахедами» днем, когда на улицах было много людей, вынужденных срочно идти к укрытиям. Военный эксперт Игорь Романенко называет это «наращиванием усилий» и не исключает, что среди дронов находились разведчики.