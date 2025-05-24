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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
181
Время на прочтение
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В Киеве во время тревоги мужчина пытался совершить самоубийство: что известно

В укрытии мужчина хотел покончить с собой — сейчас известно, что он находится в больнице.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
В укрытии произошел инцидент

В покрытии произошел инцидент / © Getty Images

В Киеве во время объявленной тревоги мужчина пытался покончить с собой. Произошло это в укрытии на Виноградаре.

Об инциденте сообщил источник в правоохранительных органах в комментарии ТСН.ua

В Сети, в частности, писали, что мужчина застрелился, однако эта информация не подтверждается.

«Он не застрелился. Там попытка самоубийства, его забрали врачи в больницу, и ему там оказывают помощь. Он — на операции. Пока информации о том, что он скончался, у меня еще нет. Это все, что я могу сказать, больше информации пока нет», — отметил собеседник издания.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев БпЛА и баллистическими ракетами — в нескольких районах столицы возникли пожары. В общей сложности воздушная тревога в столице продолжалась 7 часов 15 минут. Больше всего пострадал Оболонский район. Пока известно о 15 пострадавших в Киеве.

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Дата публикации
Количество просмотров
181
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