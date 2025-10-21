В Киеве во время тревоги будут перекрывать один из мостов

Воздушная тревога в Киеве / © ТСН

В Киеве во время воздушных тревог полиция будет ограничивать движение по Подольскому мосту с правого берега реки Днепр на левый.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

В заявлении патрульных указано, что учитывая решение Совета обороны Киева, с 20 октября во время воздушных тревог будет ограничено движение по Подольскому мостовому переходу с правого берега Днепра на левый.

К перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции.

Там также призвали водителей:

отнестись с пониманием к возможным ограничениям,

при планировании маршрутов движения учитывать возможность объявления тревоги,

соблюдать правила дорожного движения и режима во время комендантского часа.

Напомним, в ночь на 21 октября в Киеве и еще некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами. О последствиях для столицы не сообщалось.