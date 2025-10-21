- Дата публикации
В Киеве во время тревоги будут перекрывать один из мостов
Из-за решения Совета обороны Киева Подольский мостовой переход теперь будут перекрывать во время тревог.
В Киеве во время воздушных тревог полиция будет ограничивать движение по Подольскому мосту с правого берега реки Днепр на левый.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
В заявлении патрульных указано, что учитывая решение Совета обороны Киева, с 20 октября во время воздушных тревог будет ограничено движение по Подольскому мостовому переходу с правого берега Днепра на левый.
К перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции.
Там также призвали водителей:
отнестись с пониманием к возможным ограничениям,
при планировании маршрутов движения учитывать возможность объявления тревоги,
соблюдать правила дорожного движения и режима во время комендантского часа.
Напомним, в ночь на 21 октября в Киеве и еще некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами. О последствиях для столицы не сообщалось.