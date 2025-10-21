ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

В Киеве во время тревоги будут перекрывать один из мостов

Из-за решения Совета обороны Киева Подольский мостовой переход теперь будут перекрывать во время тревог.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Воздушная тревога в Киеве

Воздушная тревога в Киеве / © ТСН

В Киеве во время воздушных тревог полиция будет ограничивать движение по Подольскому мосту с правого берега реки Днепр на левый.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

В заявлении патрульных указано, что учитывая решение Совета обороны Киева, с 20 октября во время воздушных тревог будет ограничено движение по Подольскому мостовому переходу с правого берега Днепра на левый.

К перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции.

Там также призвали водителей:

  • отнестись с пониманием к возможным ограничениям,

  • при планировании маршрутов движения учитывать возможность объявления тревоги,

  • соблюдать правила дорожного движения и режима во время комендантского часа.

Напомним, в ночь на 21 октября в Киеве и еще некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами. О последствиях для столицы не сообщалось.

Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie