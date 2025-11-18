- Дата публикации
- Киев
В Киеве во время тревоги будут ограничивать движение: новые правила проезда
Изменения относятся ко всем видам транспорта, а для автобусов разработаны специальные схемы объезда.
В Киеве вводятся новые ограничения движения по Южному мосту во время воздушных тревог для частного и общественного транспорта.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кого касаются ограничения
По информации столичных властей, ограничения будут действовать исключительно при объявлении воздушной тревоги.
Запрет проезда касается направления с правого на левый берег Днепра. Это правило распространяется как на автомобили, так и на общественный коммунальный транспорт.
Как будут курсировать автобусы
В связи с решением Совета обороны города, коммунальное предприятие «Киевпасстранс» вынуждено изменить схемы движения для автобусных маршрутов №22 и №91.
Транспортники разработали два алгоритма движения, которые будут зависеть от фактического местонахождения автобуса на момент включения сирен:
Маршрут и его номер будут меняться оперативно, в зависимости от того, где находится транспортное средство во время объявления тревоги.
Пассажиров призывают внимательно следить за номером маршрута на табло автобуса во время опасности.
В то же время в КГГА отметили, что маршруты автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остаются без изменений. На это направление ограничения при воздушной тревоге не распространяются.
Городские власти призывают киевлян и гостей столицы учитывать эти изменения при планировании поездок по городу и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в Киеве днем 18 ноября объявлен первый уровень опасности, желтый. Причина — порывы ветра 15-20 м/с.