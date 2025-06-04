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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве во время комендантского часа на блокпосте избили бойца Нацгвардии (фото)

В Киеве дерзкий пассажир на Audi напал на бойца НГУ на блокпосту.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Полицейские Киева задержали нарушителя

Полицейские Киева задержали нарушителя / © Головне управління Нацполіції у місті Києві

В ночь на 4 июня в Голосеевском районе столицы полицейские задержали нетрезвого мужчину, который во время комендантского часа напал на военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

Инцидент произошел на одном из блокпостов, куда подъехал автомобиль Audi A6 под управлением женщины. В салоне также находился 23-летний пассажир в состоянии алкогольного опьянения. Ни один из них не имел пропуска для передвижения в период комендантского часа.

Во время проверки документов пассажир вел себя агрессивно, ругался и внезапно ударил нацгвардейца кулаком в лицо. Нарушителя сразу задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителю. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

/ © Головне управління Нацполіції у місті Києві

© Головне управління Нацполіції у місті Києві

В полиции отмечают: комендантский час — это элемент безопасности в условиях военного положения. Граждан призывают не нарушать установленных правил и уважать тех, кто стоит на страже государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве в «Гидропарке» жестоко избили военного. Во время конфликта группа юношей устроила драку с военным. Они повалили его на землю и начали наносить многочисленные удары руками и ногами.

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