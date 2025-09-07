ТСН в социальных сетях

В Киеве во время атаки РФ погибли женщина и ее двухмесячный малыш: что о них известно (фото)

Мать и двухмесячный сын погибли в Киеве во время атаки российского дрона.

Виктория Гребенюк

Виктория Гребенюк

Во время российского обстрела Киевав Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом. Дом, в котором они находились, подвергся прямому попаданию, и шансов выжить не было.

Об этом рассказали друзья и соседи погибшей.

Соседи погибших рассказали, что семья недавно приобрела квартиру в этом доме. «Это соседи из парадного. Они недавно квартиру купили. Женщина с маленьким ребенком. Вылетели с шестого этажа, видно, через пятый, на ту сторону, под плиту. Вместе с плитой. Страшное», — рассказала одна из соседок.

Виктории было всего 32 года. Те, кто ее знал, описывают ее как открытого, доброжелательного и умного человека, который всегда был готов помочь другим. Муж Виктории получил тяжелые травмы.

Коллега погибшей, Татьяна Юрченко, рассказала, что женщина работала в благотворительной организации «100% жизни», которая помогает ВИЧ-позитивным пациентам, людям с туберкулезом, гепатитами и другими болезнями, занимаясь их поддержкой и обеспечением лечения.

«Сегодня ночью наша 100 процентов жизни. Киевский регион организация потеряла свою коллегу Гребенюк Викторию и ее малолетнего сына. Страна-навоз убила замечательного человека, красивую женщину и невероятную маму вместе с ее таким долгожданным сыночком. Виктория была невероятно добрым, порядочным и прекрасным человеком. Трудно подобрать слова, потому что слезы заливают глаза от несправедливости и бессилия. Никогда не забуду ее поддержку, мудрое руководство, шутки и профессионализм. Царство небесное Виктории и ее сыночку Роману. Сил родным пережить эту потерю», — написала она в Facebo

Подруга погибшей Марина Новак написала, что не может поверить в потерю Виктории и ее двухмесячного сына, вспоминая, что Вика только начала счастливую жизнь с семьей, любила людей и жизнь, а все это оборвала война.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве беременная женщина, которая пострадала во время ночного российского обстрела, родила сына. Она, и новорожденный ребенок находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

