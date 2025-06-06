- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1372
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве во время атаки БпЛА возникли перебои со светом
Во время ночной атаки вражеских дронов в Киеве прогремели взрывы, возникли перебои с электроснабжением.
В Киеве в ночь на 6 июня возникли перебои со светом во время атаки враждебных БпЛА.
Об этом сообщают местные жители.
Сообщается, что враг пытается атаковать Киевскую ТЭЦ-5.
Кроме того, сообщается о падении обломков БПЛА в Дарницком, Соломенском и Голосеевском районах города.
«В Голосеевском районе Киева зафиксирован пожар в результате падения обломков», — сообщил городской голова Кличко.
«В Дарницком районе Киева зафиксирован пожар на верхних этажах многоэтажки», — информирует глава КМВА Ткаченко.
В Соломенском районе пожар на месте падения обломков.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 6 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.