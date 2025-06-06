В Киеве во время атаки БпЛА возникли перебои со светом

Беспилотник Shahed / © reuters.com

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В Киеве в ночь на 6 июня возникли перебои со светом во время атаки враждебных БпЛА.

Об этом сообщают местные жители.

Сообщается, что враг пытается атаковать Киевскую ТЭЦ-5.

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Кроме того, сообщается о падении обломков БПЛА в Дарницком, Соломенском и Голосеевском районах города.

«В Голосеевском районе Киева зафиксирован пожар в результате падения обломков», — сообщил городской голова Кличко.

«В Дарницком районе Киева зафиксирован пожар на верхних этажах многоэтажки», — информирует глава КМВА Ткаченко.

В Соломенском районе пожар на месте падения обломков.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 6 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.