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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве во время атаки БпЛА возникли перебои со светом

Во время ночной атаки вражеских дронов в Киеве прогремели взрывы, возникли перебои с электроснабжением.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Беспилотник Shahed

Беспилотник Shahed / © reuters.com

В Киеве в ночь на 6 июня возникли перебои со светом во время атаки враждебных БпЛА.

Об этом сообщают местные жители.

Сообщается, что враг пытается атаковать Киевскую ТЭЦ-5.

Кроме того, сообщается о падении обломков БПЛА в Дарницком, Соломенском и Голосеевском районах города.

«В Голосеевском районе Киева зафиксирован пожар в результате падения обломков», — сообщил городской голова Кличко.

«В Дарницком районе Киева зафиксирован пожар на верхних этажах многоэтажки», — информирует глава КМВА Ткаченко.

В Соломенском районе пожар на месте падения обломков.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 6 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.

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