ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
404
Время на прочтение
1 мин

В Киеве владельцы собак должны зарегистрировать их в ЦПАУ

На данный момент регистрация обязательна для всех собак, а для кошек — по желанию владельца.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Киеве запускают регистрацию домашних животных в ЦНАПах

В Киеве запускают регистрацию домашних животных в ЦНАПах / © КМДА

В Киеве запускается новый сервис регистрации домашних животных в Центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевская городская больница ветеринарной медицины», говорится на сайте КГГА.

«На данный момент регистрация обязательна для всех собак, а для кошек — по желанию владельца. Прежде всего, это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой. В то же время, актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет содействовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм», — отметил директор КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Сергей Сабуров.

Сабуров добавил, что теперь для регистрации владельцу необходимо лишь представить заполненную форму № 1, которая предоставляется непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате. После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца.

Сервис будет доступен уже с понедельника, 12 мая, во всех ЦПАУ города.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия сможет использовать собак для задержания нарушителей.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie