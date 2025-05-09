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- Киев
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В Киеве владельцы собак должны зарегистрировать их в ЦПАУ
На данный момент регистрация обязательна для всех собак, а для кошек — по желанию владельца.
В Киеве запускается новый сервис регистрации домашних животных в Центрах предоставления административных услуг.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевская городская больница ветеринарной медицины», говорится на сайте КГГА.
«На данный момент регистрация обязательна для всех собак, а для кошек — по желанию владельца. Прежде всего, это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой. В то же время, актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет содействовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм», — отметил директор КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Сергей Сабуров.
Сабуров добавил, что теперь для регистрации владельцу необходимо лишь представить заполненную форму № 1, которая предоставляется непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате. После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца.
Сервис будет доступен уже с понедельника, 12 мая, во всех ЦПАУ города.
Ранее сообщалось, что Нацгвардия сможет использовать собак для задержания нарушителей.