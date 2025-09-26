В Киеве владелец бил свою собаку посреди улицы: как наказали мужчину (фото)

Полицейские составили на владельца собаки протокол / © Полиция Киева

В Киеве владелец бил свою собаку посреди улицы. Событие произошло на территории ЖК в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили в четверг, 25 сентября, во время мониторинга соцсетей.

Так, в одном из телеграмм каналов было опубликовано видео, на котором мужчина, прогуливаясь с собакой на территории ЖК в Днепровском районе, несколько раз ударил своего домашнего питомца. Прохожий, ставший свидетелем инцидента, сделал мужчине замечание и снял поведение хозяина пса на телефон.

Правоохранители начали проверку и вскоре установили и разыскали нарушителя — им оказался 43-летний местный житель. Он пояснил, что прибег к избиению «в воспитательных целях», поскольку был недоволен тем, что собака справила естественные потребности на газоне.

Владелец побил свою собаку / © Полиция Киева

По факту жестокого обращения с животным участковые офицеры полиции Днепровского управления полиции составили на правонарушителя протокол по ч. 1 ст. 89 КУоАП. Ему грозит немалый штраф. Кроме того, по решению суда, собака может быть изъята.

Напомним, под Киевом волонтеры спасли истощенное животное, которое владельцы держали привязанным к потолку и не давали воды и еды.