В Киеве владелец бил свою собаку посреди улицы: как наказали мужчину (фото)
Владелец собаки объяснил, что бил пса «в воспитательных целях», поскольку был недоволен тем, что собака справила естественные потребности на газоне.
В Киеве владелец бил свою собаку посреди улицы. Событие произошло на территории ЖК в Днепровском районе столицы.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
Информацию о происшествии правоохранители обнаружили в четверг, 25 сентября, во время мониторинга соцсетей.
Так, в одном из телеграмм каналов было опубликовано видео, на котором мужчина, прогуливаясь с собакой на территории ЖК в Днепровском районе, несколько раз ударил своего домашнего питомца. Прохожий, ставший свидетелем инцидента, сделал мужчине замечание и снял поведение хозяина пса на телефон.
Правоохранители начали проверку и вскоре установили и разыскали нарушителя — им оказался 43-летний местный житель. Он пояснил, что прибег к избиению «в воспитательных целях», поскольку был недоволен тем, что собака справила естественные потребности на газоне.
По факту жестокого обращения с животным участковые офицеры полиции Днепровского управления полиции составили на правонарушителя протокол по ч. 1 ст. 89 КУоАП. Ему грозит немалый штраф. Кроме того, по решению суда, собака может быть изъята.
Напомним, под Киевом волонтеры спасли истощенное животное, которое владельцы держали привязанным к потолку и не давали воды и еды.