В Киеве в жутком ДТП погиб ребенок: что известно о водителе

В Киеве произошло жуткое ДТП: авто вылетело в подземный переход, есть погибшие / © Киевская городская прокуратура

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в Киеве произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: неуправляемый автомобиль на бешеной скорости сбил людей в подземном переходе. Погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Масштабное ДТП произошло на Чоколовском бульваре. По предварительным данным следствия, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, который приехал в столицу из Херсонской области, не справился с управлением на высокой скорости. Машину выбросило с проезжей части прямо в подземный пешеходный переход, где на тот момент находились люди.

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На месте трагедии от полученных травм погибли двое мужчин, женщина и 12-летний парень. Кроме этого, еще три человека получили тяжелые телесные повреждения — за их жизни сейчас борются медики.

Водителя «Мерседеса» из искореженного салона авто деблокировали спасатели с помощью специального инструмента. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Изуродованная машина, на которой 49-мужчина спичинив смертельное ДТП / © Киевская городская прокуратура

Изуродованная машина, на которой 49-мужчина спичинив смертельное ДТП / © Киевская городская прокуратура

Изуродованная машина, на которой 49-мужчина спичинив смертельное ДТП / © Киевская городская прокуратура

Что известно о водителе

По данным прокуратуры, виновника ДТП неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех дорожно-транспортных происшествий, два из которых произошли в этом году.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры по факту смертельной автокатастрофы на Чоколовском бульваре уже начато досудебное расследование. Дело открыли по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

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Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в пятницу, 5 июня, в Киеве произошло смертельное ДТП, видео которого уже появилось в Сети. На кадрах видно, как легковушка без торможения на большой скорости влетает в людей на тротуаре и буквально заезжает в подземный пешеходный переход.

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