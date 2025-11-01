В Киеве в воскресенье ожидаются второй уровень опасности - что нужно делать

Погода / © КМДА

В ночь на 2 ноября и утром в Киеве ожидается туман, видимость будет составлять 200-500 метров. Это соответствует первому уровню опасности — желтому.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты советуют водителям в таких погодных условиях снижать скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров на дороге. При остановке рекомендуется включать аварийную световую сигнализацию.

Пешеходам напоминают о необходимости быть внимательными и использовать светоотражающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей в темное время суток и во время тумана. Из-за неблагоприятных погодных условий ситуация на дорогах потребует повышенной осторожности, поэтому водителей призывают планировать поездки заранее.

