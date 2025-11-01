ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
212
Время на прочтение
1 мин

В Киеве в воскресенье ожидаются второй уровень опасности - что нужно делать

Ночью и утром 2 ноября видимость в столице составит 200-500 м

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Погода

Погода / © КМДА

В ночь на 2 ноября и утром в Киеве ожидается туман, видимость будет составлять 200-500 метров. Это соответствует первому уровню опасности — желтому.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты советуют водителям в таких погодных условиях снижать скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров на дороге. При остановке рекомендуется включать аварийную световую сигнализацию.

Пешеходам напоминают о необходимости быть внимательными и использовать светоотражающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей в темное время суток и во время тумана. Из-за неблагоприятных погодных условий ситуация на дорогах потребует повышенной осторожности, поэтому водителей призывают планировать поездки заранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве была ограничена скорость для водителей, почему так стало, можно прочитать здесь

Дата публикации
Количество просмотров
212
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie