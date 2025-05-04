- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве в результате российской атаки пострадали дети
Враг атаковал Киев: ранения получили двое детей.
4 мая 2025 года в Оболонском районе Киева в результате атаки России пострадали двое детей 14 и 17 лет.
Об этом информирует глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.
"Одно обращение к медикам в Святошинском районе. Помощь медики предоставили на месте", - добавил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов: стало известно, что произошло. В частности, в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.