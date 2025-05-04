ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

В Киеве в результате российской атаки пострадали дети

Враг атаковал Киев: ранения получили двое детей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

4 мая 2025 года в Оболонском районе Киева в результате атаки России пострадали двое детей 14 и 17 лет.

Об этом информирует глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

"Одно обращение к медикам в Святошинском районе. Помощь медики предоставили на месте", - добавил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов: стало известно, что произошло. В частности, в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie