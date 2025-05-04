В Киеве в результате российской атаки пострадали дети

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4 мая 2025 года в Оболонском районе Киева в результате атаки России пострадали двое детей 14 и 17 лет.

Об этом информирует глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

"Одно обращение к медикам в Святошинском районе. Помощь медики предоставили на месте", - добавил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

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Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов: стало известно, что произошло. В частности, в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.