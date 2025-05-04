ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве в результате российской атаки пострадал известный ТРЦ — соцсети (видео)

Пока информация о повреждениях торгового центра уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российская атака на Киев 4 мая

Российская атака на Киев 4 мая / © из соцсетей

Россия атаковала Киев беспилотниками в ночь на 4 мая 2025 года.

В социальных сетях сообщили, что в результате российской атаки на столицу Украины повреждений вызвал ТРЦ "Dream Town" на Оболони.

© из соцсетей

На соответствующих фото и видео с места происшествия виден пожар и обломки стекла.

Пока представители власти не информируют о повреждении торгово-развлекательного центра.

© из соцсетей

Информация проверяется и уточняется.

В Святошинском районе три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Им предоставили помощь на месте.

Об этом информирует глава Киевской МВА Тимур Ткаченко .

Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов : стало известно, что произошло в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.

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