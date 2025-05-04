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В Киеве в результате российской атаки пострадал известный ТРЦ — соцсети (видео)
Пока информация о повреждениях торгового центра уточняется.
Россия атаковала Киев беспилотниками в ночь на 4 мая 2025 года.
В социальных сетях сообщили, что в результате российской атаки на столицу Украины повреждений вызвал ТРЦ "Dream Town" на Оболони.
На соответствующих фото и видео с места происшествия виден пожар и обломки стекла.
Пока представители власти не информируют о повреждении торгово-развлекательного центра.
Информация проверяется и уточняется.
В Святошинском районе три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Им предоставили помощь на месте.
Об этом информирует глава Киевской МВА Тимур Ткаченко .
Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов : стало известно, что произошло в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.