В Киеве в результате российской атаки пострадал известный ТРЦ — соцсети (видео)

Российская атака на Киев 4 мая / © из соцсетей

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Россия атаковала Киев беспилотниками в ночь на 4 мая 2025 года.

В социальных сетях сообщили, что в результате российской атаки на столицу Украины повреждений вызвал ТРЦ "Dream Town" на Оболони.

© из соцсетей

На соответствующих фото и видео с места происшествия виден пожар и обломки стекла.

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Пока представители власти не информируют о повреждении торгово-развлекательного центра.

© из соцсетей

Информация проверяется и уточняется.

В Святошинском районе три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Им предоставили помощь на месте.

Об этом информирует глава Киевской МВА Тимур Ткаченко .

Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов : стало известно, что произошло в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.