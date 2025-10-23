- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве в результате ночной атаки РФ пострадали по меньшей мере четыре человека
В столице зафиксированы по меньшей мере четыре пострадавших после вражеского удара ночью.
В ночь на 23 октября российские войска снова атаковали Киев. В результате удара пострадали по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
На данный момент идет сбор и уточнение информации о последствиях обстрела и количестве пострадавших.
На местах работают спасательные службы, медики и аварийные бригады.
Местные власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях до отбоя и публиковать фото или видео с мест прилетов.
Напомним, что ранее был прилет по детскому саду в Харькове. Дети, к счастью, остались живы, однако погиб 40-летний мужчина. Также пострадали семь коммунальщиков, работавших рядом.