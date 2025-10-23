ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В Киеве в результате ночной атаки РФ пострадали по меньшей мере четыре человека

В столице зафиксированы по меньшей мере четыре пострадавших после вражеского удара ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 23 октября российские войска снова атаковали Киев. В результате удара пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

  • На данный момент идет сбор и уточнение информации о последствиях обстрела и количестве пострадавших.

  • На местах работают спасательные службы, медики и аварийные бригады.

  • Местные власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях до отбоя и публиковать фото или видео с мест прилетов.

Напомним, что ранее был прилет по детскому саду в Харькове. Дети, к счастью, остались живы, однако погиб 40-летний мужчина. Также пострадали семь коммунальщиков, работавших рядом.

Дата публикации
Количество просмотров
151
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie