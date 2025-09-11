В Киеве в результате ДТП перевернулась маршрутка: появилось видео

В Киеве перевернулась маршрутка / © из соцсетей

Реклама

В Киеве перевернулась маршрутка в результате столкновения с бусом. ДТП произошло на пересечении улицы Плодовой и Кольцевой дороги, возле поворота на Коцюбинское.

Об этом сообщают киевские паблики, в частности, «Киев Оперативный» в Telegram.

«ДТП на Окружной дороге, у поворота на Коцюбинское. Две правые полосы в сторону Академгородка перекрыты. На месте работают врачи скорой и патрульные», — пишут в соцсетях очевидцы аварии.

Реклама

Другие подробности ДТП выясняет полиция.

Дата публикации 08:27, 11.09.25 Количество просмотров 8 В Киеве перевернулась маршрутка в результате столкновения с бусом

Напомним, в Киеве произошло ДТП на остановке общественного транспорта: маршрутка влетела в автобус, есть пострадавшие. Авария произошла на улице Елены Телиги. Водитель маршрутного такси, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом. В результате аварии травмировались два человека — 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка.