В Киеве в результате ДТП перевернулась маршрутка: появилось видео
Две правые полосы в сторону Академгородка перекрыты, на месте работают врачи скорой и патрульные.
В Киеве перевернулась маршрутка в результате столкновения с бусом. ДТП произошло на пересечении улицы Плодовой и Кольцевой дороги, возле поворота на Коцюбинское.
Об этом сообщают киевские паблики, в частности, «Киев Оперативный» в Telegram.
«ДТП на Окружной дороге, у поворота на Коцюбинское. Две правые полосы в сторону Академгородка перекрыты. На месте работают врачи скорой и патрульные», — пишут в соцсетях очевидцы аварии.
Другие подробности ДТП выясняет полиция.
Напомним, в Киеве произошло ДТП на остановке общественного транспорта: маршрутка влетела в автобус, есть пострадавшие. Авария произошла на улице Елены Телиги. Водитель маршрутного такси, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом. В результате аварии травмировались два человека — 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка.