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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве в результате атаки РФ разрушено бывшее посольство одной из европейских стран

При ударе в здании находилась собака, кошка и попугай, к счастью, все они выжили.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Разрушено бывшее посольство одной из европейских стран

Разрушено бывшее посольство одной из европейских стран / © ТСН

Во время ночной атаки российских беспилотников 10 июня в Киеве было разрушено бывшее посольское здание одной из европейских стран.

Об этом сообщает NV.

В помещении начался пожар, который пытались ликвидировать несколько часов. По предварительным данным, пострадавших нет. Здание не использовалось как посольство последние несколько лет.

/ © ТСН

© ТСН

Из людей на территории был только охранник.

При ударе в здании находилась собака, кошка и попугай. Все они выжили.

Напомним, в Киеве в результате массированной вражеской атаки в ночь на 10 июня четыре человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

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