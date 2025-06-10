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- Киев
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В Киеве в результате атаки РФ разрушено бывшее посольство одной из европейских стран
При ударе в здании находилась собака, кошка и попугай, к счастью, все они выжили.
Во время ночной атаки российских беспилотников 10 июня в Киеве было разрушено бывшее посольское здание одной из европейских стран.
Об этом сообщает NV.
В помещении начался пожар, который пытались ликвидировать несколько часов. По предварительным данным, пострадавших нет. Здание не использовалось как посольство последние несколько лет.
Из людей на территории был только охранник.
При ударе в здании находилась собака, кошка и попугай. Все они выжили.
Напомним, в Киеве в результате массированной вражеской атаки в ночь на 10 июня четыре человека получили ранения.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.