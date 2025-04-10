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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек

Спасатели в Киеве отправились на место инцидента.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

10 апреля 2025 года в Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника разрушено частное здание.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.

Предварительно заблокированный человек.

На место направляются спасатели.

Также в Голосеевском районе обломки БПЛА упали на территорию складских помещений. Есть возгорание.

Об этом информирует в сообщении в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко .

Экстренные службы направляются на место. Медики вызовов не получали.

Напомним, днем 9 апреля ряд областей охватила воздушная тревога, Винницкая, Житомирская, Киевская и другие находились под угрозой вражеских ударов.

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