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- Киев
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В Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек
Спасатели в Киеве отправились на место инцидента.
10 апреля 2025 года в Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника разрушено частное здание.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.
Предварительно заблокированный человек.
На место направляются спасатели.
Также в Голосеевском районе обломки БПЛА упали на территорию складских помещений. Есть возгорание.
Об этом информирует в сообщении в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко .
Экстренные службы направляются на место. Медики вызовов не получали.
Напомним, днем 9 апреля ряд областей охватила воздушная тревога, Винницкая, Житомирская, Киевская и другие находились под угрозой вражеских ударов.