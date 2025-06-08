В Киеве в парке "Победы" ребенок сорвался с веревочной трассы: что известно о состоянии

Ребенка доставили в больницу

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В Киеве, в Днепровском районе, в парке «Победа» произошло чрезвычайное происшествие — 14-летний мальчик упал с веревочной трассы. Инцидент произошел сегодня около 14:40.

Об этом сообщили в полиции Киева в соцсети Facebook.

«В Днепровском районе Киева 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая сейчас устанавливает все обстоятельства инцидента, чтобы выяснить причины и возможные нарушения безопасности на аттракционе.

По факту происшествия полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 271 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований законодательства об охране труда. Это свидетельствует о возможных недостатках в обеспечении безопасности, которые привели к несчастному случаю.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и осторожными во время пользования аттракционами, соблюдать правила безопасности, а также сообщать обо всех нарушениях для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, в Киеве во время популярного аттракциона-спуска через Днепр оборвался трос. Сначала власти сообщили о теле девушки, но впоследствии оказалось, что погиб парень.

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