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- Киев
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В Киеве в парке "Победы" ребенок сорвался с веревочной трассы: что известно о состоянии
Парень во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров.
В Киеве, в Днепровском районе, в парке «Победа» произошло чрезвычайное происшествие — 14-летний мальчик упал с веревочной трассы. Инцидент произошел сегодня около 14:40.
Об этом сообщили в полиции Киева в соцсети Facebook.
«В Днепровском районе Киева 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая сейчас устанавливает все обстоятельства инцидента, чтобы выяснить причины и возможные нарушения безопасности на аттракционе.
По факту происшествия полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 271 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований законодательства об охране труда. Это свидетельствует о возможных недостатках в обеспечении безопасности, которые привели к несчастному случаю.
Правоохранители призывают граждан быть внимательными и осторожными во время пользования аттракционами, соблюдать правила безопасности, а также сообщать обо всех нарушениях для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Напомним, в Киеве во время популярного аттракциона-спуска через Днепр оборвался трос. Сначала власти сообщили о теле девушки, но впоследствии оказалось, что погиб парень.