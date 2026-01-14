- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 280
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве в четвертый раз объявлена воздушная тревога: что известно
С полуночи в Киеве уже в четвертый раз раздаются сирены.
Днем 14 января в Киеве снова объявлена воздушная тревога — в четвертый раз с начала суток. Предыдущая была утром — с 09:27 до 09:51.
Об этом сообщили в КГГА и Воздушные силы ВСУ.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти к укрытию гражданской защиты», — отметили в администрации.
Военные сообщили о БпЛА, который следует из Черниговщины в направлении Киева через Киевское водохранилище.
Напомним, с утра, после 08:00, в Киеве произошли взрывы. Город атаковали русские беспилотники. По данным мониторинговых каналов, фиксированные в столице дроны были реактивны.
Чуть больше часа в Киеве снова были слышны сильные взрывы. Вновь была угроза беспилотников. По данным КМВА, работали силы ПВО.