Киев
280
В Киеве в четвертый раз объявлена воздушная тревога: что известно

С полуночи в Киеве уже в четвертый раз раздаются сирены.

Елена Капник
Метро во время тревоги в Киеве.

Метро во время тревоги в Киеве. / © Associated Press

Днем 14 января в Киеве снова объявлена воздушная тревога — в четвертый раз с начала суток. Предыдущая была утром — с 09:27 до 09:51.

Об этом сообщили в КГГА и Воздушные силы ВСУ.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти к укрытию гражданской защиты», — отметили в администрации.

Военные сообщили о БпЛА, который следует из Черниговщины в направлении Киева через Киевское водохранилище.

Напомним, с утра, после 08:00, в Киеве произошли взрывы. Город атаковали русские беспилотники. По данным мониторинговых каналов, фиксированные в столице дроны были реактивны.

Чуть больше часа в Киеве снова были слышны сильные взрывы. Вновь была угроза беспилотников. По данным КМВА, работали силы ПВО.

