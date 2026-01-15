- Дата публикации
-
- Киев
В Киеве уже в третий раз за сутки воздушная тревога: маршрут "Шахедов"
Людей призывают пройти в укрытия и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».
В Киеве 15 января после обеда объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других регионов.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Воздушная тревога звучит в Киеве, на севере Киевщины, половине Черниговщины, частично в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на всем Запорожье.
По информации мониторинговых чатов, маршрут «Шахедов» по состоянию на момент публикации новости выглядел так:
Киевщина:
→Гостомель/Ирпень/Буча.
Днепропетровщина:
→Кривой Рог/р-н (2х).
Кроме того, сообщалось, что поселок Песочин (Харьковский р-н) находится под баллистическим обстрелом. Также в том районе работает разведывательный вражеский БпЛА, корректирующий удары.
Напомним, что во время атаки на Киев 15 января российский дрон попал в технический этаж многоэтажного дома в Соломенском районе.