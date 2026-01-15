ТСН в социальных сетях

324
1 мин

В Киеве уже в третий раз за сутки воздушная тревога: маршрут "Шахедов"

Людей призывают пройти в укрытия и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 15 января

Воздушная тревога 15 января / © ТСН.ua

В Киеве 15 января после обеда объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других регионов.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Воздушная тревога звучит в Киеве, на севере Киевщины, половине Черниговщины, частично в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на всем Запорожье.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15 января

По информации мониторинговых чатов, маршрут «Шахедов» по состоянию на момент публикации новости выглядел так:

Киевщина:

  • →Гостомель/Ирпень/Буча.

Днепропетровщина:

  • →Кривой Рог/р-н (2х).

Кроме того, сообщалось, что поселок Песочин (Харьковский р-н) находится под баллистическим обстрелом. Также в том районе работает разведывательный вражеский БпЛА, корректирующий удары.

Напомним, что во время атаки на Киев 15 января российский дрон попал в технический этаж многоэтажного дома в Соломенском районе.

324
