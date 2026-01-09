Дрон / © ТСН.ua

В столице в результате массированной вражеской атаки зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры, в ряде районов города наблюдаются перебои с электроснабжением.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в результате обстрела погибли четыре человека. Один медик погиб, четверо пострадали, оказывая помощь людям в Дарницком районе.

Пострадали мирные жители - 8 из них медики госпитализировали (из них троих - медработников), другим оказали необходимую помощь на месте.

В результате массированной ракетной атаки врага и вызванных повреждений критической инфраструктуры в Киеве сейчас перебои с водоснабжением.

На сегодня известно о 16 пострадавших в столице в результате вражеской атаки. Об этом проинформировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Экстренные службы продолжают работать на местах поражений, информация о последствиях атаки уточняется.

Тем временем идет атака на Киев: пожары и повреждения домов в четырех районах, медики выехали на вызовы.