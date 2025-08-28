В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара: детали

Последствия вражеского удара по Киеву в ночь на 28 августа / © Игорь Клименко

В ночь на четверг, 28 августа, Россия нанесла массированный удар по Киеву.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о почти четырех десятках пострадавших. Об этом он написал в Telegram.

«38 человек пострадали в результате атаки врага на столицу. 30 из них госпитализировали в столичные больницы», — отметил Кличко.

Напомним, после удара РФ из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под завалами еще остаются люди. Известно по меньшей мере о четырех погибших. Достали и фрагменты тел — впереди еще сложная идентификация.