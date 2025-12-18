- Дата публикации
В Киеве установили первое сертифицированное мобильное укрытие — какой вид имеет и где искать (фото)
В Киеве установили первое сертифицированное мобильное укрытие — защитное сооружение разместили в Деснянском районе на Лесном массиве. Объект уже внесен на карту укрытий.
Сегодня, 18 декабря, в Киеве установили первое мобильное укрытие, изготовленное в соответствии с государственными стандартами и официально сертифицированное ГСЧС. Защитную постройку разместили в Деснянском районе, на Лесном массиве, по адресу ул. Милютенко, 19.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Деснянский район, Лесной массив. Здесь ситуация с хранилищами для горожан самая сложная», — написал Ткаченко.
Новое мобильное укрытие стало первым объектом такого типа не только в столице, но и Украине. Его изготовили с учетом требований инклюзивности, а локацию уже внесли в официальную карту укрытий.
В сообщении отмечается, что сооружение передало городу в постоянное использование ответственный бизнес за внебюджетные средства.
Сейчас в районах Киева продолжаются тендерные процедуры, поэтому количество мобильных укрытий в городе планируется постепенно увеличивать.
Напомним, в Оболонском и Подольском районах, а также на левом берегу Киева, станции метро построены на глубине до 10 метров. Только 32 из 52 подземных станций Киевского метрополитена могут защитить от обстрелов и радиации.