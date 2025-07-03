В Киеве упали обломки вражеских дронов: что известно

Российский беспилотник

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Вечером 3 июля во время атаки российских ударных беспилотников в небе над Киевом были сбиты вражеские дроны.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Во время объявленной воздушной тревоги чиновник предупредил об угрозе для столицы со стороны российских беспилотников.

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"Есть вероятность атаки вражескими дронами по столице", - написал он.

Впоследствии Тимур Ткаченко сообщил о сбитии одного из дронов, обломки которого упали на открытой территории в Соломенском районе Киева.

"Предварительно - без последствий", - отметил он.

Впоследствии появилась информация о том, что в Оболонском районе Киева во время атаки дронов произошло возгорание на крыше жилой 16-этажки.

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, медики и столичные спасатели, прибывшие на вызов, пострадавших и повреждений дома пока не обнаружили.

Представители городской власти добавили, что атака российских дронов на столицу все еще продолжается и призвали киевлян оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее над Киевом был замечен неустановленный беспилотник, который около 40 минут кружил над столицей. Вероятно, это был разведчик, который собирал информацию перед ударом.