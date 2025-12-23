В Киеве упали обломки в одном из районов: есть повреждения и раненые

Атака «Шахедами» на Киев

Реклама

Дополнено новыми материалами

Из-за атаки на Киев23 декабря в Святошинском районе упали обломки. Из-за этого были повреждены окна жилого дома и ранены три человека.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Обломки в Святошинском районе упали возле жилого дома. По предварительным данным, в доме на уровне пятого этажа повреждены окна.

Реклама

На место направляются экстренные службы.

"Сейчас двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь», — отметил Кличко.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что количество пострадавших возросло до трех, среди них — 16-летний ребенок.

В то же время местные телеграмм-каналы сообщили, что осколок ранил женщину возле станции метро «Святошин».

Реклама

Раненая женщина в Киеве / © соцмережі

Напомним, ранее 23 декабря в Киеве прогремел взрывво время воздушной тревоги.

Заметим, из-за массированной российской атаки на Украину в Киеве и ряде областей ввели аварийныеи экстренные отключения света.