В Киеве упали обломки в одном из районов: есть повреждения и раненые
В столице обломки вражеских воздушных целей вызвали повреждения в жилом доме и ранили людей.
Из-за атаки на Киев23 декабря в Святошинском районе упали обломки. Из-за этого были повреждены окна жилого дома и ранены три человека.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Обломки в Святошинском районе упали возле жилого дома. По предварительным данным, в доме на уровне пятого этажа повреждены окна.
На место направляются экстренные службы.
"Сейчас двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь», — отметил Кличко.
Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что количество пострадавших возросло до трех, среди них — 16-летний ребенок.
В то же время местные телеграмм-каналы сообщили, что осколок ранил женщину возле станции метро «Святошин».
Напомним, ранее 23 декабря в Киеве прогремел взрывво время воздушной тревоги.
Заметим, из-за массированной российской атаки на Украину в Киеве и ряде областей ввели аварийныеи экстренные отключения света.