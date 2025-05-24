ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
5035
Время на прочтение
1 мин

В Киеве упали обломки дронов и ракет и вспыхнули пожары: названы районы

В результате российской атаки в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 24 мая в Киеве зафиксировано падение обломков российских беспилотников в Шевченковском и Святошинском районах.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

  • В Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты.

  • Мониторинговые каналы сообщают о 50 ударных дронах в воздухе, среди них - около 20 - вокруг Киева.

  • В Святошинском районе зафиксированы пожары по двум адресам – Ткаченко. Информация о потерпевших устанавливается.

  • Вызов медиков в Святошинском районе. Детальнее впоследствии.

  • В Соломенском районе обломки БпЛА упали на жилой дом.

  • В Святошинском районе зафиксировано падение обломков по еще одному адресу.

Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают.

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie