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- Киев
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В Киеве упали обломки дронов и ракет и вспыхнули пожары: названы районы
В результате российской атаки в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков беспилотников.
В ночь на 24 мая в Киеве зафиксировано падение обломков российских беспилотников в Шевченковском и Святошинском районах.
Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.
В Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты.
Мониторинговые каналы сообщают о 50 ударных дронах в воздухе, среди них - около 20 - вокруг Киева.
В Святошинском районе зафиксированы пожары по двум адресам – Ткаченко. Информация о потерпевших устанавливается.
Вызов медиков в Святошинском районе. Детальнее впоследствии.
В Соломенском районе обломки БпЛА упали на жилой дом.
В Святошинском районе зафиксировано падение обломков по еще одному адресу.
Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают.
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.