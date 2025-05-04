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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве упали обломки дронов: где вспыхнули пожары

В результате атаки РФ обломки беспилотников упали в нескольких районах столицы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 мая 2025 года Россия атаковала Киев беспилотниками.

Об этом информирует глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

По его словам, в Оболонском районе Киева предварительно зафиксировано падение обломков. Подробности устанавливаются.

  • В Шевченковском и Святошинском районе также зафиксировано падение обломков вражеских дронов.

  • Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

  • В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля.

  • Также произошло возгорание на верхних этажах жилого дома.

  • В Святошинском районе в результате падения обломков БПЛА пожар в трех частных домах.

  • В Оболонском районе по другому адресу горят 7 автомобилей.

Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов: стало известно, что произошло. В частности, в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.

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