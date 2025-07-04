В Киеве упали дроны: подробности

В Дарницком районе Киева упал дрон без дальнейшей детонации.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.

Пожалуйста, не берите в руки, не несите домой ни обломки, ни целые БПЛА. Это может быть небезопасно! О таких находках сразу сообщайте на линию 102!

Ранее в Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории без пожара.

В то же время, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации – жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших.

Россияне в очередной раз доказывают свой статус террористов и преступников.

Берегите себя, сегодня будет долгая и сложная ночь. Наши защитники делают все, чтобы минимизировать последствия.