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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2994
Время на прочтение
1 мин

В Киеве упали дроны: подробности

Атака врага на Киев продолжается

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Шахед

Шахед / © ТСН.ua

В Дарницком районе Киева упал дрон без дальнейшей детонации.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.

  • Пожалуйста, не берите в руки, не несите домой ни обломки, ни целые БПЛА. Это может быть небезопасно! О таких находках сразу сообщайте на линию 102!

  • Ранее в Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории без пожара.

  • В то же время, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации – жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших.

  • Россияне в очередной раз доказывают свой статус террористов и преступников.

  • Берегите себя, сегодня будет долгая и сложная ночь. Наши защитники делают все, чтобы минимизировать последствия.

  • Задонайте на проверенное собрание, это будет лучшей благодарностью.

Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар

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