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- Киев
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В Киеве упали дроны: подробности
Атака врага на Киев продолжается
В Дарницком районе Киева упал дрон без дальнейшей детонации.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.
Пожалуйста, не берите в руки, не несите домой ни обломки, ни целые БПЛА. Это может быть небезопасно! О таких находках сразу сообщайте на линию 102!
Ранее в Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории без пожара.
В то же время, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации – жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших.
Россияне в очередной раз доказывают свой статус террористов и преступников.
Берегите себя, сегодня будет долгая и сложная ночь. Наши защитники делают все, чтобы минимизировать последствия.
Задонайте на проверенное собрание, это будет лучшей благодарностью.
Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар