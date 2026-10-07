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- Киев
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В Киеве уничтожен новый склад издательства "Книголав"
7 октября издательство снова потеряло десятки тысяч книг, ранее в июле Россия уничтожила предыдущий склад «Книголава».
В результате атаки РФ по Киеву на Подоле были уничтожены складские помещения, где также располагался новый склад украинского издательства «Книголав». На нем хранились книги, восстановленные после предварительного удара в июле, когда также пострадал состав издательства. Вероятно, издательство вновь потеряло десятки тысяч книг.
Об этом говорится в заявлении издательства.
«Сейчас мы не можем окончательно оценить масштабы потерь и подсчитать количество уничтоженных или более не подлежащих восстановлению книг, но точно можем сказать, что были потеряны десятки тысяч книг. Окончательные потери мы сможем оценить только после того, как у нас будет полноценный доступ в состав и подробно оценим состояние всех книг», — сообщила команда.
В результате этого удара работники издательства не пострадали.
Команда назвала уничтожение состава «ощутимым ударом»: на складе хранились новинки, напечатанные в течение двух последних месяцев, а также допечатки тех книг, тиражи которых РФ уничтожила в июле на предыдущем складе.
«Но несмотря ни на что мы держимся! Мы продолжим работать, восстанавливать утраченное и делать все возможное, чтобы и дальше радовать вас новыми книгами. Сейчас нам особенно важны ваша поддержка, понимание и терпение. Берегите себя и своих близких. Мы выстоим», — говорится в заявлении издательства.
Напомним, в результате массированной атаки РФ в ночь на 19 июля был уничтожен предыдущий склад издательства «Книголав». Об этом сообщила соучредительница издательства Светлана Павелецкая. Она уточнила, что было уничтожено 250 тысяч книг, и призвала поддерживать украинский бизнес. Никто из сотрудников издательства тогда не пострадал.
За июль-июнь Россия также уничтожила в Украине около 10 млн украинских книг, обстреливая склады, издательства и типографии. Во время ракетного удара в середине августа этого года Россия уничтожила знаменитый книжный рынок на Почайной.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев, в результате удара поврежден трехпавильонный корпус Национальной киностудии имени Александра Довженко.
В ночь на 7 октября и утром российские оккупационные войска нанесли массированный удар «Цирконами», баллистике и более сотни дронов по семи областям Украины, повлекшие гибель гражданских в Киеве, Прилуках, Кременчуге и Кировоградской области.