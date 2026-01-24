ТСН в социальных сетях

Киев
190
В Киеве ухудшатся погодные условия: предупреждение синоптиков

На Киевщине и в столице из-за прогнозируемого на дорогах гололеда объявлен I уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
На Киевщине прогнозируют гололедицу

На Киевщине прогнозируют гололедицу / © ТСН

В воскресенье, 25 января, на территории Киевской области и в городе Киеве прогнозируются опасные метеорологические явления, в частности гололедица на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой снег.

Ветер будет преимущественно юго-восточным, 5-10 м/с.

Температура на территории области ночью составит 8-13° мороза, днем — 4-9° мороза.

В Киеве ночью столбики термометров опустятся до отметки 8-10° мороза, днем — 5-7° мороза.

Из-за прогнозируемого на дорогах гололеда объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, с понедельника, 26 января, активные атлантические циклоны принесут потепление, которое будет сопровождаться опасными погодными явлениями: от мокрого снега до ледяного дождя.

