В Киеве угроза воздушного удара: столицу атакуют дроны

Атака "Шахедов" на Киев

Поздно вечером в четверг, 9 октября, в столице Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — обратились к киевлянам в КГВА.

В мониторинговых каналах сообщают о движении вражеских беспилотников в сторону Киева.

В Киевской областной военной администрации также сообщили о том, что воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

«Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Украины вечером четверга, 9 октября, зафиксировано несколько десятков групп БпЛА.

Напомним, в Киеве началось строительство капитальных противорадиационных укрытий, рассчитанных на длительное пребывание людей. Первые два таких объекта уже появились на Оболони, а параллельно в городе устанавливают небольшие мобильные укрытия для защиты от обстрелов.