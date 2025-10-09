- Дата публикации
В Киеве угроза воздушного удара: столицу атакуют дроны
Мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников в сторону Киева.
Поздно вечером в четверг, 9 октября, в столице Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
«Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — обратились к киевлянам в КГВА.
В мониторинговых каналах сообщают о движении вражеских беспилотников в сторону Киева.
В Киевской областной военной администрации также сообщили о том, что воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
«Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Украины вечером четверга, 9 октября, зафиксировано несколько десятков групп БпЛА.
Напомним, в Киеве началось строительство капитальных противорадиационных укрытий, рассчитанных на длительное пребывание людей. Первые два таких объекта уже появились на Оболони, а параллельно в городе устанавливают небольшие мобильные укрытия для защиты от обстрелов.