В Киеве ударит сильный мороз: прогноз погоды на 31 января.

Киев / © pixabay.com

Реклама

В субботу, 31 января, в Киеве значительно похолодает. Морозы существенно усилятся и ночью, и днем. Осадков не ожидается.

Об этом стало известно из сообщения Укргидрометцентра.

В столице облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, но на дорогах — гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Реклама

В Киеве ночью столбики термометров покажут 13-15° мороза, а днем — 10-12° мороза. В Киевской области температура воздуха ночью опустится до 12-17° мороза, а днем — до 9-14° мороза.

Напомним, стало известно, какой будет погода в Украине 31 января. Новый мощный антициклон с севера вытеснит влажные циклонические остатки с территории страны. Снег и мокрый снег ожидается в центре (кроме Винницкой области), на юге и на востоке, а на юго-востоке будут преимущественно дожди.

Заметим, из-за сильных морозов, ожидающих в течение 1–3 февраля, в Украине объявлен красный уровень опасности . Местами температура воздуха опустится до 30° мороза. Объявлен III уровень опасности, красный.