Киев
134
В Киеве трое парней избили военного во время реабилитации - детали инцидента

В столице произошло нападение на 38-летнего военного, который проходил реабилитацию.

Наталия Магдык
Задержанный

Задержанный / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали трех мужчин в возрасте 18, 19 и 28 лет, которые напали на 38-летнего военнослужащего, проходившего реабилитацию в Киеве.

Об этом сообщили в Голосеевской окружной прокуратуре

По данным следствия, между военным и группой молодых людей возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Нападавшие повалили мужчину на землю и начали избивать его руками и ногами, после чего скрылись с места происшествия.

Правоохранители установили и задержали злоумышленников. Всем троим уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести, совершенное группой лиц).

Прокуратура информирует, что санкции статей предусматривают до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве, на Печерске, двое мужчин с ножом и отверткой напали на раненого военного.

