В Киеве трое парней избили военного во время реабилитации - детали инцидента

Задержанный / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали трех мужчин в возрасте 18, 19 и 28 лет, которые напали на 38-летнего военнослужащего, проходившего реабилитацию в Киеве.

Об этом сообщили в Голосеевской окружной прокуратуре

По данным следствия, между военным и группой молодых людей возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Нападавшие повалили мужчину на землю и начали избивать его руками и ногами, после чего скрылись с места происшествия.

Правоохранители установили и задержали злоумышленников. Всем троим уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести, совершенное группой лиц).

Прокуратура информирует, что санкции статей предусматривают до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.

