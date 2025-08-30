ТСН в социальных сетях

В Киеве третий раз с утра объявили воздушную тревогу

Ряд областей "покраснели" из-за угрозы российской баллистики.

Елена Капник
Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © Associated Press

В субботу, 30 августа, в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Сирены раздались в 11:42. Это уже третья тревога с утра.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти до укрытия гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Заметим, что Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Карта тревог на 11:42 субботы, 30 сентября.

Карта тревог на 11:42 субботы, 30 сентября.

Напомним, накануне, в 22:35 в Киеве объявили тревогу, продолжавшуюся вплоть до 06:24 сегодня. Впоследствии сирены снова звучали с 06:34 до 07:23, а также – с 07:53 до 08:04. Последние две тревоги были объявлены из-за угрозы беспилотников.

Новость дополняется
