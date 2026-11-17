Пробки в Киеве / © elle.rs

Реклама

В Киеве из-за временного перекрытия Северного и Южного мостов образовались масштабные пробки. Автомобили едва движутся, а общественный транспорт вынужден курсировать по измененным маршрутам.

О ситуации на дорогах столицы рассказала корреспондентка в эфире «Ранок.LIVE».

Реклама

По словам журналистки, особенно сложная ситуация наблюдается в районе моста Патона. Там транспорт движется крайне медленно, а количество автомобилей в пробках продолжает расти.

Реклама

Из-за ограничений движения в столице изменили маршруты общественного транспорта. В частности, автобусы № 73 и № 101 перенаправили через Подольский мостовой переход, а № 22 и № 91 — через Дарницкий мост.

Автобус №31ТР временно курсирует по улице Глыбочицкой до станции метро «Лукьяновская». Также были скорректированы маршруты троллейбусов №30, №31, №44 и №50.

Помимо транспортных затруднений, в Киеве возникли проблемы с теплоснабжением. В результате удара по Южному мосту была повреждена теплосеть, из-за чего без отопления остались около 313 домов.

В то же время, как рассказала корреспондентка, несмотря на сложности с передвижением между берегами Днепра, опрошенные жители левого берега не планируют переезжать.

Реклама

«Когда мы постоянно спрашиваем у людей, как им добираться с левого на правый берег, хотят ли они переезжать в связи с такой критической ситуацией, все отвечают: нет, мы остаемся на левом берегу, несмотря на все трудности», — добавил Жиденко.

Затори в Києві. Відео: Telegram-канал Киевский движ

Затори в Києві. Відео: Новини.LIVE

Затори в Києві / © Hromadske.ua

Напомним, в результате вечерней российской атаки в Киеве были поражены Северный и Южный мосты, в связи с чем движение по ним временно перекрыли. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, специалисты обследуют сооружения, чтобы оценить их состояние и масштабы повреждений.

Кроме того, по словам главы Дарницкой РГА Александра Ковтунова, удар по Южному мосту привел к повреждению теплосети. В результате без отопления остались 317 жилых домов Дарницкого района. Коммунальные службы уже работают над устранением повреждений и восстановлением теплоснабжения.

Новости партнеров

Новости партнеров