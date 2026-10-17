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В Киеве температура поднимется до +17 °C, но есть один нюанс: какая погода ожидается в столице и области 17 октября
Осеннее похолодание и дожди в столичном регионе продлятся недолго, ведь синоптики уже прогнозируют повышение температуры на следующей неделе.
В субботу, 17 октября, в Киеве и Киевской области будет облачная погода с возможными небольшими дождями.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 17 октября в столице будет без осадков, а температура воздуха составит от +15 до +17 градусов выше нуля. В воскресенье ожидаются дожди.
«На следующей неделе, ориентировочно со вторника-среды, синоптическая обстановка в Украине стабилизируется, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится», — сообщает Диденко.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что 17 октября на территории Киевской области и в городе Киеве будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области днём составит от +13 до +18 градусов тепла, в столице воздух прогреется до +14…+16 градусов выше нуля.
На метеопортале Sinoptik прогнозируют в столице 17 октября облачную погоду. В течение всего дня ожидается мелкий дождь. Температура воздуха в дневные часы составит от +11 до +14 градусов выше нуля.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 17 октября.
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