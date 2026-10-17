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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве температура поднимется до +17 °C, но есть один нюанс: какая погода ожидается в столице и области 17 октября

Осеннее похолодание и дожди в столичном регионе продлятся недолго, ведь синоптики уже прогнозируют повышение температуры на следующей неделе.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Осень

Осень / © unsplash.com

В субботу, 17 октября, в Киеве и Киевской области будет облачная погода с возможными небольшими дождями.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 17 октября в столице будет без осадков, а температура воздуха составит от +15 до +17 градусов выше нуля. В воскресенье ожидаются дожди.

«На следующей неделе, ориентировочно со вторника-среды, синоптическая обстановка в Украине стабилизируется, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится», — сообщает Диденко.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 17 октября на территории Киевской области и в городе Киеве будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области днём составит от +13 до +18 градусов тепла, в столице воздух прогреется до +14…+16 градусов выше нуля.

На метеопортале Sinoptik прогнозируют в столице 17 октября облачную погоду. В течение всего дня ожидается мелкий дождь. Температура воздуха в дневные часы составит от +11 до +14 градусов выше нуля.

Погода в Киеве 17 октября / Источник: Sinoptik

Погода в Киеве 17 октября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 17 октября.

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