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- Киев
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В Киеве таксист выгнал пассажиров из-за маникюра у парня
В Киеве таксист выгнал из салона авто помощника нардепа из-за маникюра на пальцах.
В Киеве таксист отказался везти парня и его друзей из-за лака на ногтях. Конфликт произошел между таксистом и Олегом Максимяком — помощником народной депутатки Марии Мезенцевой.
Об этом рассказал сам Максимяк в соцсети Х.
«Водитель такси отказался везти нас с друзьями из-за моего маникюра и стал расспрашивать меня о сексуальной ориентации, после чего попросил нас выйти из авто», — отметил он.
В комментариях Олег уточнил, что водитель увидел его ногти, потому что он вынужден был сесть на переднее место, ведь друзья садились сзади с пакетами.
«Вопрос о ногтях прилетел через 20 секунд после того, как я сел… Почему он обратил внимание на это? Кто знает, может есть какие-то психологические проблемы», — добавил Максимяк.
По его словам, компания такси быстро сориентировалась и предоставила пассажирам другую машину.
Ранее сообщалось, что в Киеве ТЦК пришли на мероприятие ЛГБТК+ сообщества.