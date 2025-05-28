В Киеве таксист выгнал пассажиров из-за маникюра у парня

Скандал из-за сексуальной ориентации в Киеве / © pixabay.com

Реклама

В Киеве таксист отказался везти парня и его друзей из-за лака на ногтях. Конфликт произошел между таксистом и Олегом Максимяком — помощником народной депутатки Марии Мезенцевой.

Об этом рассказал сам Максимяк в соцсети Х.

«Водитель такси отказался везти нас с друзьями из-за моего маникюра и стал расспрашивать меня о сексуальной ориентации, после чего попросил нас выйти из авто», — отметил он.

Реклама

В комментариях Олег уточнил, что водитель увидел его ногти, потому что он вынужден был сесть на переднее место, ведь друзья садились сзади с пакетами.

«Вопрос о ногтях прилетел через 20 секунд после того, как я сел… Почему он обратил внимание на это? Кто знает, может есть какие-то психологические проблемы», — добавил Максимяк.

Фото своего маникюра, которое опубликовал Максимяк

По его словам, компания такси быстро сориентировалась и предоставила пассажирам другую машину.

Ранее сообщалось, что в Киеве ТЦК пришли на мероприятие ЛГБТК+ сообщества.

Реклама