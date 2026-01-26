В Киеве таксист сломал челюсть пассажирке, которой стало плохо (фото)

Таксист, который избил пассажирку в Киеве

Киевские правоохранители завершили расследование нападения водителя такси на пассажирку. За конфликт из-за загрязненного салона молодому человеку грозит до трех лет заключения.

Об этом сообщила полиция Киева.

По данным следствия, 27-летней пассажирке внезапно стало плохо во время движения, ее стошнило. Вместо помощи, водитель отреагировал вспышкой ярости: он силой выставил киевлянку из салона и дважды кулаком ударил ее в лицо.

Медики обнаружили у пострадавшей перелом челюсти и ушибы.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего — им оказался 24-летний местный житель.

Следователи объявили таксисту о подозрении в совершении преступления по статье об умышленных средней степени тяжести телесных повреждениях.

Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении водителя в суд. Фигуранту грозит до трех лет за решеткой.

Таксист, который избил пассажирку в Киеве / © Полиция Киева

Место инцидента в Киеве, где таксист избил пассажирку / © Полиция Киева

К слову, летом 2025 года в Киеве 63-летнему водителю такси Bolt сообщили о подозрении за нападение на певицу Тоню Матвиенко. Инцидент произошел на Печерске: во время конфликта мужчина несколько раз ударил артистку и убежал. Полиция разыскала фигуранта и ему грозит до одного года исправительных работ за умышленное легкое телесное повреждение.