- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 733
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве таксист сломал челюсть пассажирке, которой стало плохо (фото)
Разъяренный водитель набросился на женщину из-за загрязненного салона, нанес ей удары в лицо и просто скрылся с места инцидента.
Киевские правоохранители завершили расследование нападения водителя такси на пассажирку. За конфликт из-за загрязненного салона молодому человеку грозит до трех лет заключения.
Об этом сообщила полиция Киева.
По данным следствия, 27-летней пассажирке внезапно стало плохо во время движения, ее стошнило. Вместо помощи, водитель отреагировал вспышкой ярости: он силой выставил киевлянку из салона и дважды кулаком ударил ее в лицо.
Медики обнаружили у пострадавшей перелом челюсти и ушибы.
Полицейские оперативно установили личность нападавшего — им оказался 24-летний местный житель.
Следователи объявили таксисту о подозрении в совершении преступления по статье об умышленных средней степени тяжести телесных повреждениях.
Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении водителя в суд. Фигуранту грозит до трех лет за решеткой.
К слову, летом 2025 года в Киеве 63-летнему водителю такси Bolt сообщили о подозрении за нападение на певицу Тоню Матвиенко. Инцидент произошел на Печерске: во время конфликта мужчина несколько раз ударил артистку и убежал. Полиция разыскала фигуранта и ему грозит до одного года исправительных работ за умышленное легкое телесное повреждение.