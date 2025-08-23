В Киеве свирепствует коронавирус: кто болеет чаще всего и какие симптомы

COVID-19 / © ТСН.ua

Реклама

В Киеве наблюдается дальнейший рост количества больных коронавирусом.

Как рассказал ТСН.ua главный государственный санитарный врач столицы Сергей Чумак, за последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,6 раза.

На этой неделе заболел 1121 человек, тогда как на прошлой неделе таких случаев было 703. Рост произошел как среди взрослого, так и детского населения.

Реклама

Кто болеет больше всего и сколько людей попадает в больницы?

Наибольшая доля больных — это люди в возрасте 30-60 лет (53-54%). Увеличилось также количество госпитализаций: за неделю в больницы попало 117 человек. Почти половина из них — дети.

В реанимацию в тяжелом состоянии госпитализировали шестерых взрослых, трое из которых старше 65 лет. В то же время, по словам Сергея Чумака, общее количество заболеваний в Киеве сейчас вдвое меньше, чем в прошлом году.

Какой вариант вируса циркулирует в Киеве?

Реклама

Сейчас в столице циркулирует субвариант «Омикрона» под названием «Stratus». Его основные симптомы:

заложенный нос;

боль или щекотка в горле;

головная боль;

слабость;

повышенная температура.

Другой субвариант «Nimbus» пока не зарегистрирован в Киеве, хотя по Украине уже зафиксировано два случая.

Напомним, в Украине активно распространяется новый штамм коронавируса Stratus. За август 14 летальных случаев из-за ковида - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и Киеве.