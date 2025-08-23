- Дата публикации
В Киеве свирепствует коронавирус: кто болеет чаще всего и какие симптомы
По данным главного санитарного врача Киева, за последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,6 раза, а среди госпитализированных пациентов почти половина - дети.
В Киеве наблюдается дальнейший рост количества больных коронавирусом.
Как рассказал ТСН.ua главный государственный санитарный врач столицы Сергей Чумак, за последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,6 раза.
На этой неделе заболел 1121 человек, тогда как на прошлой неделе таких случаев было 703. Рост произошел как среди взрослого, так и детского населения.
Кто болеет больше всего и сколько людей попадает в больницы?
Наибольшая доля больных — это люди в возрасте 30-60 лет (53-54%). Увеличилось также количество госпитализаций: за неделю в больницы попало 117 человек. Почти половина из них — дети.
В реанимацию в тяжелом состоянии госпитализировали шестерых взрослых, трое из которых старше 65 лет. В то же время, по словам Сергея Чумака, общее количество заболеваний в Киеве сейчас вдвое меньше, чем в прошлом году.
Какой вариант вируса циркулирует в Киеве?
Сейчас в столице циркулирует субвариант «Омикрона» под названием «Stratus». Его основные симптомы:
заложенный нос;
боль или щекотка в горле;
головная боль;
слабость;
повышенная температура.
Другой субвариант «Nimbus» пока не зарегистрирован в Киеве, хотя по Украине уже зафиксировано два случая.
Напомним, в Украине активно распространяется новый штамм коронавируса Stratus. За август 14 летальных случаев из-за ковида - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и Киеве.