ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
317
Время на прочтение
1 мин

В Киеве свирепствует коронавирус: кто болеет чаще всего и какие симптомы

По данным главного санитарного врача Киева, за последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,6 раза, а среди госпитализированных пациентов почти половина - дети.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
COVID-19

COVID-19 / © ТСН.ua

В Киеве наблюдается дальнейший рост количества больных коронавирусом.

Как рассказал ТСН.ua главный государственный санитарный врач столицы Сергей Чумак, за последнюю неделю заболеваемость выросла в 1,6 раза.

На этой неделе заболел 1121 человек, тогда как на прошлой неделе таких случаев было 703. Рост произошел как среди взрослого, так и детского населения.

Кто болеет больше всего и сколько людей попадает в больницы?

Наибольшая доля больных — это люди в возрасте 30-60 лет (53-54%). Увеличилось также количество госпитализаций: за неделю в больницы попало 117 человек. Почти половина из них — дети.

В реанимацию в тяжелом состоянии госпитализировали шестерых взрослых, трое из которых старше 65 лет. В то же время, по словам Сергея Чумака, общее количество заболеваний в Киеве сейчас вдвое меньше, чем в прошлом году.

Какой вариант вируса циркулирует в Киеве?

Сейчас в столице циркулирует субвариант «Омикрона» под названием «Stratus». Его основные симптомы:

  • заложенный нос;

  • боль или щекотка в горле;

  • головная боль;

  • слабость;

  • повышенная температура.

Другой субвариант «Nimbus» пока не зарегистрирован в Киеве, хотя по Украине уже зафиксировано два случая.

Напомним, в Украине активно распространяется новый штамм коронавируса Stratus. За август 14 летальных случаев из-за ковида - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и Киеве.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie