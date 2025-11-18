В Киеве супруги погибли во время атаки РФ: у них остался ребенок

В Киеве погибли супруги в результате атаки РФ / © Энергоатом

В результате массированной российской атаки, которая произошла в ночь на 14 ноября, в Киеве погибли супруги Лилия и Вадим Велковы. У пары осталась десятилетняя дочь.

Погибшие работали в обособленном подразделении «Управделами» НАЭК «Энергоатом», сообщили в компании.

«Их жизнь оборвалась мгновенно — под завалами дома, который должен быть местом безопасности, тепла и покоя. Две жизни унесла страна-террористка, оставив после себя только развалины и пустоту», — говорится в сообщении компании.

Напомним, Киев пережил массированную атаку 14 ноября. По словам военного эксперта, оккупанты ударили «звездой» — со всех сторон одновременно. Дроны отвлекали ПВО, после чего летела баллистика, есть 6 погибших.

Эксперт отметил, что основным направлением удара была столица. Вражеские цели заходили в Киев по особой тактике — «звездочке», то есть одновременно всем азимутам.

Также сообщалось, в ночь на 14 ноября российские оккупанты устроили очередной массированный комбинированный удар. В общей сложности враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.