В Киеве стремительно возросло количество жертв российской атаки

Атака на Киев 17 июня. / © Associated Press

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В Киеве резко возросло количество жертв российской террористической атаки. Спасатели извлекли тела пяти погибших из разрушенного дома на Соломенке.

Об этом сообщил руководитель начальника Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"К сожалению, количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе извлекли тела пяти погибших", - подчеркнул чиновник.

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По его словам, спасательная операция и поисковые работы продолжаются. Сколько человек еще может оставаться под завалами, неизвестно. Заметим, ранее сообщалось о 14 жертвах ночной атаки РФ на столицу.

Напомним, ночью 17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев. Враг выпустил 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет.

В частности, на столичной Соломенке были атакованы две многоэтажки. В одной - разрушен подъезд.

По словам главы МВД Игоря Клименко, россияне ударили по многоэтажке баллистики. Ракета прошла девять этажей , подъезд просто сложился.

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Дата публикации 15:03, 17.06.25 Количество просмотров 48 Полиция обнародовала кадры первых минут после обстрела Киева