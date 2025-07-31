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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1036
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В Киеве стремительно возросло количество пострадавших из-за атаки РФ

Из-за российского комбинированного удара по Киеву 31 июля пострадали 124 человека.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Киеву 31 июля

Удар по Киеву 31 июля

В Киеве выросло количество пострадавших из-за атаки РФ.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Чиновник заявил об обновленных данных относительно пострадавших от ночной атаки россиян.

«По обновленным данным, пострадавшими от ночной атаки россиян стали 124 человека. Раненые получают необходимую помощь», — отметил чиновник.

Спасательная операция продолжается.

Напомним, из-за удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля количество погибших возросло до восьми. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1036
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