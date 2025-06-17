В Киеве стремительно растет количество пострадавших в результате атаки РФ: подробности

Атака РФ на Украине

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Число пострадавших в результате ночной ракетной атаки РФ на Киев возросло до 99 человек, из которых 59 госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Параллельно поступает информация, что количество потерпевших уже может достигать 104 человек. Эти данные пока уточняются, ведь спасательные работы еще продолжаются, и в службы постоянно обращаются новые пострадавшие.

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Подтверждена гибель 14 мирных жителей, однако это число также может возрасти. Продолжается разбор завалов в Соломенском районе, где в результате попадания российской ракеты полностью обрушился подъезд многоэтажного дома.

«Выражаю искренние соболезнования семьям наших погибших граждан», — отметил глава КМВА.

Напомним, в ночь на 17 июня Россия нанесла масштабный удар по Киеву, Одессе и Запорожью, использовав ракеты и ударные беспилотники. Под прицел агрессора снова попали жилые кварталы, в результате чего зафиксированы многочисленные разрушения и жертвы.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в Соломенском районе Киева в результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд жилого дома. На местах ударов вспыхнули масштабные пожары, повреждена инфраструктура и дома киевлян.

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В Одессе под обстрел попал инклюзивный центр для детей с особыми образовательными потребностями. В этом заведении, в частности, проводили канистеропию — терапевтические занятия с участием специально обученных собак. К счастью, при атаке в помещении не было людей, однако взрывная волна повредила и соседний детский сад.

В Запорожье обстрел повредил многоквартирный дом и общежитие. В более чем 50 помещениях вылетали окна, а в гаражном кооперативе разрушены около 30 гаражей. По предварительным данным, пострадавших нет.