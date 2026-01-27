ТСН в социальных сетях

В Киеве столкнулись пять автомобилей: появилось фото

Авария произошла в Оболонском районе столицы вблизи ЖК «Яркий».

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ДТП с пятью авто на Оболони

ДТП с пятью авто на Оболони / © из соцсетей

В Киеве во вторник, 27 января, на улице Семьи Кульженко произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись пять автомобилей.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев city.

Авария произошла в Оболонском районе столицы, вблизи ЖК «Яркий».

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

ДТП на Оболони / © из соцсетей

ДТП на Оболони / © из соцсетей

Напомним, в Киевской области маршрутка выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen. Один человек погиб, 13 пострадали.

