В Киеве столкнулись пять автомобилей: появилось фото

ДТП с пятью авто на Оболони / © из соцсетей

В Киеве во вторник, 27 января, на улице Семьи Кульженко произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись пять автомобилей.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев city.

Авария произошла в Оболонском районе столицы, вблизи ЖК «Яркий».

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

ДТП на Оболони / © из соцсетей

Напомним, в Киевской области маршрутка выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen. Один человек погиб, 13 пострадали.