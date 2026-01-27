- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве столкнулись пять автомобилей: появилось фото
Авария произошла в Оболонском районе столицы вблизи ЖК «Яркий».
В Киеве во вторник, 27 января, на улице Семьи Кульженко произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись пять автомобилей.
Об этом сообщил Telegram-канал Киев city.
Авария произошла в Оболонском районе столицы, вблизи ЖК «Яркий».
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.
Напомним, в Киевской области маршрутка выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen. Один человек погиб, 13 пострадали.