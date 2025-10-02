- Дата публикации
В Киеве стартует отопительный сезон: кто и когда получит тепло
Киев начинает отопление по заявкам. Кто получит тепло первым и когда ждет батарей в жилых домах.
В Киеве отопительный сезон для объектов социальной инфраструктуры начинается с 3 октября. Это касается больниц, школ, детских садов и других социальных учреждений.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
Алгоритм подключения
Подача тепла в эти учреждения производится по индивидуальным заявкам. Руководители заведений сами принимают решение о необходимости подключения, учитывая похолодание и социальную направленность своих объектов.
Важно, что большинство больниц, детсадов и школ оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Это позволяет учреждениям эффективно регулировать поставки тепла и максимально рационально использовать энергоносители.
Когда ждать тепло в жилых домах
Решение о начале отопительного сезона в жилищном фонде будет приниматься позже, после всестороннего анализа. Власти города учитывают несколько ключевых факторов:
Рациональное использование энергоносителей и ситуация в энергосистеме.
Экономия средств для жителей города (нецелесообразность лишних расходов на тепло).
Прогнозные температурные показатели, а не только текущие.
Таким образом, социальные учреждения традиционно получают тепло первыми.
Напомним, до старта отопительного сезона в Украине осталось совсем немного времени, поэтому откладывать подготовку уж точно не стоит. Достаточно уделить батареям в своем доме 5–10 минут, и зимой вам не придется переплачивать за тепло.
Также накапливающийся в системе отопления воздух является причиной холодных зон на радиаторах, плохой циркуляции воды и шумов («бурление»). Чтобы восстановить нормальную работу отопления, необходимо провести процедуру «выпускания воздуха».