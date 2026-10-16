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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве начался отопительный сезон, но не везде: где тепло появится прежде всего

Пока без отопления остаются части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был поврежден энергообъект.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Отопление

Отопление / © ТСН

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С 16 октября в Киеве официально начинается отопительный сезон. Прежде всего, тепло появится в больницах, школах и детсадах.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов, но начинаем отопительный сезон», — написал глава столицы.

По его словам, на первом этапе тепло традиционно начнут подавать в учреждения социальной сферы, в частности больницы, школы и детские сады.

В то же время пока без отопления остаются части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно значительные повреждения получил энергообъект. Сейчас там продолжаются восстановительные работы.

Подключение к теплоснабжению учреждений социальной сферы будет производиться на основании индивидуальных заявок от их руководителей.

Напомним, ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев оценил, что Украина технически готова к отопительному сезону, но старт подачи тепла будет зависеть от погоды. Так, коммунальщики ориентируются на среднесуточную температуру +8 °C или ниже в течение трех дней подряд, решение принимают местные власти. Процесс запуска централизованного отопления продлится полторы-две недели, поэтому тепло появится не одновременно, в то время как социальные объекты могут подключать досрочно.

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