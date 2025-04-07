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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

В Киеве стартовал онлайн-прием заявок в первый класс: как это сделать

После заполнения всей информации, система сформирует заявление, которое можно сразу подписать онлайн и отправить в учебное заведение.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Киеве стартовал онлайн-прием заявок в первый класс: как это сделать

В Киеве стартовал онлайн-прием заявлений в первый класс:.

В столице открылась электронная запись детей в первые классы школ на 2025/2026 учебный год. Подать документы теперь можно дистанционно через Портал услуг.

Об этом сообщили на канале "Киев Цифровой".

Процедура включает пять основных шагов:

  1. Авторизироваться на Портале с помощью электронной подписи, “Дія підпис” или через ID. GOV.UA.

  2. Внести информацию о ребенке и скачать копию свидетельства о рождении.

  3. Указать адрес проживания.

  4. Выбрать тип класса (обычный, специальный, инклюзивный, дистанционный или с углубленным изучением предмета) и конкретную школу.

  5. При необходимости – указать льготы или особые образовательные потребности ребенка.

После заполнения всей информации, система сформирует заявление, которое можно сразу подписать онлайн и отправить в учебное заведение.

Прием заявлений продлится до 31 мая. А с 15 июня откроется возможность подать заявку в школы, где останутся свободные места.

Ранее сообщалось, что в Украине упразднили награждение выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в обучении.

Дата публикации
Количество просмотров
34
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