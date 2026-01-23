ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
275
Время на прочтение
1 мин

В Киеве станет теплее, но погода готовит новый сюрприз: прогноз на 24 января

В столице ожидается потепление, но со снегом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

В субботу, 24 января, в Киеве температура воздуха поднимется. И ночью и в течение дня в столице будет снежить.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве в течение дня будет облачно. Скорость восточного ветра 5-10 м/с. На дорогах кое-где гололедица

В столице ночью столбики термометров покажут 9-11° мороза, а днем - 7-9° ниже нуля.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие выходные, 24-25 января, в Украине изменятся погодные условия. Ведь вернется влажная и теплая европейская зима. Хотя ночной мороз еще пытается удержаться на большей части территории, но днем уже появится плюсовая температура.

Дата публикации
Количество просмотров
275
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie