В Киеве станет теплее, но погода готовит новый сюрприз: прогноз на 24 января

Киев. / © Associated Press

В субботу, 24 января, в Киеве температура воздуха поднимется. И ночью и в течение дня в столице будет снежить.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве в течение дня будет облачно. Скорость восточного ветра 5-10 м/с. На дорогах кое-где гололедица

В столице ночью столбики термометров покажут 9-11° мороза, а днем - 7-9° ниже нуля.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие выходные, 24-25 января, в Украине изменятся погодные условия. Ведь вернется влажная и теплая европейская зима. Хотя ночной мороз еще пытается удержаться на большей части территории, но днем уже появится плюсовая температура.